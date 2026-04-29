Посол назвал запреты символов Победы в Германии аморальными
02:58 29.04.2026
Посол назвал запреты символов Победы в Германии аморальными

Посол Нечаев назвал запреты символов Победы в Германии аморальными

© РИА Новости / Владимир Гребнев | Перейти в медиабанкЗнамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал аморальными запреты символов Победы в Германии.
  • Российская сторона отвергает ограничения, направленные на замалчивание решающей роли Красной армии в разгроме нацизма.
БЕРЛИН, 29 апр - РИА Новости. Россия считает аморальными запреты символов Победы в Германии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.
"Среди примеров политизации мемориальной сферы, с которыми сталкивалось посольство, можно вспомнить так называемые "рекомендации" МИД ФРГ земельным и муниципальным структурам воздерживаться от приглашения российских представителей и совместного участия с ними в акциях памяти. То же касается разнообразных запретов местных властей на демонстрацию символов Победы, включая флаги СССР, "георгиевские ленточки", военную униформу и т.д. Мы категорически не приемлем подобных подходов, считая их аморальными", - сказал дипломат.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
МИД заявил послу Германии решительный протест
27 апреля, 12:13
Он добавил, что российская сторона отвергает ограничения, направленные на замалчивание решающей роли Красной армии в разгроме нацизма.
Власти Германии в 2025 году, как и годом ранее, вводили ограничения на использование российской и советской символики во время памятных мероприятий 8-9 мая, прежде всего у советских воинских мемориалов в Берлине, таких как Трептов-парк и Тиргартен. Ограничения касались флагов России и СССР, а также георгиевских лент.
Поверженный Берлин. Восстановление колоннады Бранденбургских ворот - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
В Крыму назвали планы Берлина по советской символике изменой совести
Вчера, 07:42
 
