История генерала Горбатова, который не побоялся поспорить с Рокоссовским

Генерал-лейтенант Константин Рокоссовский. Кадр из документального фильма "Москвичи в 1941 году"

Генерал-лейтенант Константин Рокоссовский. Кадр из документального фильма "Москвичи в 1941 году"

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Генерал Александр Горбатов прошел несколько войн и колымские лагеря. Сам Сталин неодобрительно, но с явным уважением говорил о нем: "Горбатова только могила исправит".

Чем генерал заслужил такую славу?

Не пить, не курить, не материться

Будущий полководец родился 21 марта 1891 года в деревне Пахотино Шуйского уезда Владимирской губернии в многодетной крестьянской семье.

Образование Саши свелось к трем классам сельской школы. В 14 лет он пошел в услужение к хозяину обувной лавки в городе Шуя. Друг хозяйского сына, видя, как Саша постоянно носит взрослым водку, взял с юноши слово никогда не пить, не курить и не сквернословить, и Горбатов сдержал обещание.

"Сколько встречалось людей, насмехавшихся над моим воздержанием от водки и табака! Называли меня и больным, и старообрядцем — насмешки не действовали. Встречалось и начальство, которое приказывало пить, но я и тут оставался твердым", — вспоминал Горбатов.

Красная армия и лагеря на Колыме

Армейскую службу Александр начал в октябре 1912 года в 17-м гусарском Черниговском полку. Первую мировую войну Горбатов закончил старшим унтер-офицером с четырьмя Георгиевскими крестами на груди.

А в 1919-м вновь надел военную форму, вступив добровольцем в Красную армию, где быстро прошел путь от рядового бойца до командира кавалерийской Башкирской бригады. Его карьера стремительно шла в гору. Двадцать шестого ноября 1935 года Горбатову присвоили звание комбрига. А в сентябре 1937-го сняли с должности командира кавалерийской дивизии "за связь с врагами народа".

В 1938 году в Москве был арестован НКВД. Несмотря на "допросы с пристрастием", виновным себя так и не признал. В мае 1939-го Горбатов получил 15 лет лишения свободы. Отбывал наказание в исправительно-трудовом лагере НКВД на Колыме.

В марте 1941 года после пересмотра дела Горбатого освободили и вновь отправили в действующую армию.

Не командарм, а балалайка

Во время войны Горбатов относился к военачальникам, пытавшимся сохранить своих солдат.

В декабре 1941-го он часто конфликтовал с командующим Юго-Западным фронтом Кириллом Москаленко: тот настаивал на необходимости лобовых атак полков в боях под Харьковом, а Горбатов, тогда командующий стрелковой дивизией, возражал против такой тактики и приказы Москаленко игнорировал.

Однажды Горбатов, выведенный из себя хамским поведением Москаленко, в марте 1942-го добился аудиенции у главнокомандующего Западным направлением маршала Советского Союза Семена Тимошенко, где заявил, указывая на Москаленко: "Это не командарм, это бесплатное приложение к армии, бесструнная балалайка!"

Информация о конфликте якобы дошла до самого Иосифа Сталина. Главнокомандующий отреагировал фразой "Горбатова только могила исправит".

"Стоять смирно буду, а армию на тот свет не поведу!"

У Горбатова было кредо: "Уменье воевать не в том, чтоб как можно больше убить противника, а насколько возможно больше взять в плен. Тогда и свои будут целы". Такой подход не раз приводил к столкновениям с начальством — однажды повздорили даже с Константином Рокоссовским, который требовал развивать наступление.

Рокоссовский повысил голос: "Смирно! Приказываю: 3-й армии продолжить наступление на Бобруйск. Повторите приказ!"

Горбатов твердо ответил: "Стоять смирно буду, а армию на тот свет не поведу!" К счастью, дело тогда замяли.

После войны Горбатов возглавлял советскую военную администрацию в Германии, командовал 11-й гвардейской армией и год прослужил в должности командующего советскими ВДВ. Также генерал-майор руководил Прибалтийским военным округом, избирался депутатом Верховного совета РСФСР.