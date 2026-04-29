13:16 29.04.2026
Глава Минобороны Израиля объявил о санкциях против флотилии, идущей в Газу

© AP Photo / Leo Correa — Разрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о санкциях против кампании по сбору средств на финансирование гуманитарной флотилии, направляющейся в сектор Газа.
  • В минобороны Израиля утверждают, что флотилия нарушает резолюцию ООН 2803, согласно которой помощь в сектор Газа должна поступать только через официальные каналы.
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 апр - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о санкциях против кампании по сбору средств на финансирование гуманитарной флотилии, направляющейся в сектор Газа, санкции подразумевают возможность конфискации судов и имущества, сообщила в среду пресс-служба министерства обороны страны.
"Министр обороны Исраэль Кац ввел санкции против кампании по сбору средств для финансирования флотилии, известной как "Глобальная флотилия Сумуд: Вторая миссия", организованной ... (движением - ред.) ХАМАС в сотрудничестве с другими международными организациями", - сообщило ведомство.
В министерстве обороны отметили, что флотилия, отправившаяся из нескольких стран, включая Турцию, Испанию и Италию, включает более 100 судов и около 1000 участников. Утверждается, что флотилия нарушает резолюцию ООН 2803, согласно которой помощь в сектор Гага должна поступать только через официальные каналы.
"Статья 56(б) закона гласит, что министр обороны может распорядиться об изъятии имущества, объявленного как принадлежащее террористической организации, или имущества, предназначенного для совершения тяжкого террористического преступления", - заявляют в минобороны.
