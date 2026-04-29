Глава Минобороны Израиля объявил о санкциях против флотилии, идущей в Газу

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 апр - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о санкциях против кампании по сбору средств на финансирование гуманитарной флотилии, направляющейся в сектор Газа, санкции подразумевают возможность конфискации судов и имущества, сообщила в среду пресс-служба министерства обороны страны.