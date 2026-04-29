06:09 29.04.2026
Планы передачи Киеву компонентов ЯО негативны для ДНЯО, заявил Гатилов

ЖЕНЕВА, 29 апр – РИА Новости. Планы Парижа и Лондона передать Киеву компоненты ядерного оружия крайне негативно сказываются на целостности Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
В понедельник в Нью-Йорке открылась одиннадцатая конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Гатилов выразил мнение, что проводимая странами Запада политика не способствует результативным итогам конференции – в особенности заявления о возможности передачи компонентов ядерного оружия Киеву.
Агрессия США и Израиля против Ирана нанесла удар по ДНЯО, заявил Гатилов
Вчера, 03:39
"Страны Запада ведут политику, которая крайне негативно сказывается на целостности ДНЯО – это и проводимые в рамках ядерного альянса НАТО "совместные ядерные миссии", и реализация концепции "расширенного ядерного сдерживания", и намерения Великобритании и Франции нарастить свои ядерные потенциалы при одновременном снижении уровня транспарентности, не говоря уже о вынашиваемых ими планах передать компоненты ядерного оружия Украине", - подчеркнул он.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Договор о нераспространении ядерного оружия (действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран - СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Эксперт высказалась о возможном получении Киевом ядерного оружия
4 марта, 08:36
 
