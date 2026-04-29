Гатилов нахвал планы Франции нарастить ядерный компонент угрозой миру
02:51 29.04.2026 (обновлено: 02:54 29.04.2026)
Гатилов нахвал планы Франции нарастить ядерный компонент угрозой миру

Гатилов: план Парижа нарастить ЯО Европы повышает риск ядерного конфликта

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что намерение Парижа нарастить европейский ядерный компонент увеличивает возможность мирового ядерного конфликта.
  • Гатилов считает, что планы Франции провоцируют эскалацию международной напряженности и увеличивают возможность ядерного конфликта.
ЖЕНЕВА, 29 апр – РИА Новости. Намерение Парижа нарастить европейский ядерный компонент увеличивает возможность мирового ядерного конфликта, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
В марте президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж ужесточает свою политику ядерного сдерживания, и распорядился увеличить количество ядерного оружия. По его словам, Франция также должна рассмотреть возможность расширения своей ядерной стратегии на всю Европу.
"Объявленные французами планы и вовлечение в их ядерную орбиту все большего числа неядерных государств не только не способствуют прогрессу в сфере разоружения, но и прямым образом провоцируют эскалацию международной напряженности, увеличивают возможность ядерного конфликта в мировом масштабе", - сказал дипломат.
Гатилов указал, что РФ внимательно изучает нюансы новой политики Франции, так как "пока нет ясности, как далеко пойдут французы в отношении предоставления доступа неядерных государств к ядерному планированию и к самому ядерному оружию".
"Однако объявленное Макроном намерение нарастить национальный ядерный арсенал, а также увеличить европейский ядерный компонент в дополнение к уже существующей в рамках НАТО практике "совместных ядерных миссий" и воспроизвести американские схемы "расширенного ядерного сдерживания", является очередным свидетельством того, что Париж все больше отходит от своих обязательств в области разоружения и нераспространения по ДНЯО", - сказал он.
Дания уже заключила с Францией соглашение о стратегическом ядерном сдерживании, которое призвано дополнить механизмы сдерживания НАТО. Польша тоже ведет переговоры с Парижем о присоединении к этой инициативе.
