Гатилов нахвал планы Франции нарастить ядерный компонент угрозой миру

ЖЕНЕВА, 29 апр – РИА Новости. Намерение Парижа нарастить европейский ядерный компонент увеличивает возможность мирового ядерного конфликта, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
В марте президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж ужесточает свою политику ядерного сдерживания, и распорядился увеличить количество ядерного оружия. По его словам, Франция также должна рассмотреть возможность расширения своей ядерной стратегии на всю Европу.
"Объявленные французами планы и вовлечение в их ядерную орбиту все большего числа неядерных государств не только не способствуют прогрессу в сфере разоружения, но и прямым образом провоцируют эскалацию международной напряженности, увеличивают возможность ядерного конфликта в мировом масштабе", - сказал дипломат.
"Однако объявленное Макроном намерение нарастить национальный ядерный арсенал, а также увеличить европейский ядерный компонент в дополнение к уже существующей в рамках НАТО практике "совместных ядерных миссий" и воспроизвести американские схемы "расширенного ядерного сдерживания", является очередным свидетельством того, что Париж все больше отходит от своих обязательств в области разоружения и нераспространения по ДНЯО", - сказал он.