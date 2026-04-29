Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: в Москве расскажут о вкладе столичных заводов в Победу
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:30 29.04.2026
Гарбузов: в Москве расскажут о вкладе столичных заводов в Победу

Гарбузов: в столице пройдет лекция о вкладе заводов Москвы в Победу

© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкНа металлургическом заводе "Серп и Молот" сталевары удвоили выплавку стали, освоили новые марки металла, необходимого для пушек, танков, снарядов. Москва, октябрь-декабрь 1941 года
На металлургическом заводе Серп и Молот сталевары удвоили выплавку стали, освоили новые марки металла, необходимого для пушек, танков, снарядов. Москва, октябрь-декабрь 1941 года - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
На металлургическом заводе "Серп и Молот" сталевары удвоили выплавку стали, освоили новые марки металла, необходимого для пушек, танков, снарядов. Москва, октябрь-декабрь 1941 года
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Открытая лекция "Промышленный щит Москвы: вклад предприятий в Победу" состоится 5 мая на столичной ВДНХ, заявил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.
Мероприятие пройдет в павильоне "Умный город". На нем у москвичей будет возможность узнать, как во время Великой Отечественной войны менялось производство на столичных предприятиях.
Помимо этого, в преддверии Дня Победы в этот же день состоится открытая лекция. На ней участники смогут встретиться с директором Музея истории шоколада и какао ("МИШКа") Мариной Жданович и директором Музея истории АО "ГКНПЦ имени М. В. Хруничева" Вадимом Аксеновым. Зрители узнают, как идеи военного времени превратились в современные технологии, а также о подвиге промышленного сектора и прорывах инженеров. Стартует лекция в 11.00, регистрация доступна на сайте проекта "Открой#Моспром".
Гарбузов подчеркнул, что 9 Мая – памятный день для России и, в частности, для столичного индустриального сектора.
"В военные годы заводы столицы внесли неоценимый вклад в Победу. В рамках проекта “Открой#Моспром” в павильоне “Умный город” на ВДНХ пройдет тематическая лекция. Слушатели смогут подробно узнать, как в кратчайшие сроки гражданские производства трансформировались в оборонные, а также познакомиться с историями ученых, инженеров и конструкторов, стоявших за критически важными технологическими решениями", – приводит пресс-служба московского ДИПП слова Гарбузова.
Он отметил, что это дань уважения труженикам тыла, а также способ подчеркнуть мощь столичной промышленности.
Для тех, кто хочет проверить знания по теме, есть возможность пройти онлайн-тест "Произведено в Москве – для Победы". В рамках него участников ждут 10 вопросов об историях заводов, технологиях и людях. У победителей квиза будет возможность выиграть призы.
В рамках столичного проекта "Открой#Моспром" проходят мероприятия в разных форматах: от экскурсий на предприятия до квизов.
Ранее Гарбузов рассказал, что в Москве 30 апреля состоится семинар для предпринимателей, где им расскажут, как искать и привлекать квалифицированные кадры.
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовОбразованиеВДНХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала