На металлургическом заводе "Серп и Молот" сталевары удвоили выплавку стали, освоили новые марки металла, необходимого для пушек, танков, снарядов. Москва, октябрь-декабрь 1941 года

Гарбузов: в Москве расскажут о вкладе столичных заводов в Победу

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Открытая лекция "Промышленный щит Москвы: вклад предприятий в Победу" состоится 5 мая на столичной ВДНХ, заявил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Мероприятие пройдет в павильоне "Умный город". На нем у москвичей будет возможность узнать, как во время Великой Отечественной войны менялось производство на столичных предприятиях.

Помимо этого, в преддверии Дня Победы в этот же день состоится открытая лекция. На ней участники смогут встретиться с директором Музея истории шоколада и какао ("МИШКа") Мариной Жданович и директором Музея истории АО "ГКНПЦ имени М. В. Хруничева" Вадимом Аксеновым. Зрители узнают, как идеи военного времени превратились в современные технологии, а также о подвиге промышленного сектора и прорывах инженеров. Стартует лекция в 11.00, регистрация доступна на сайте проекта "Открой#Моспром".

Гарбузов подчеркнул, что 9 Мая – памятный день для России и, в частности, для столичного индустриального сектора.

"В военные годы заводы столицы внесли неоценимый вклад в Победу. В рамках проекта “Открой#Моспром” в павильоне “Умный город” на ВДНХ пройдет тематическая лекция. Слушатели смогут подробно узнать, как в кратчайшие сроки гражданские производства трансформировались в оборонные, а также познакомиться с историями ученых, инженеров и конструкторов, стоявших за критически важными технологическими решениями", – приводит пресс-служба московского ДИПП слова Гарбузова.

Он отметил, что это дань уважения труженикам тыла, а также способ подчеркнуть мощь столичной промышленности.

Для тех, кто хочет проверить знания по теме, есть возможность пройти онлайн-тест "Произведено в Москве – для Победы". В рамках него участников ждут 10 вопросов об историях заводов, технологиях и людях. У победителей квиза будет возможность выиграть призы.

В рамках столичного проекта "Открой#Моспром" проходят мероприятия в разных форматах: от экскурсий на предприятия до квизов.