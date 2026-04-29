Гаранина назначили главным тренером "Нижнего Новгорода"

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вадим Гаранин назначен на пост главного тренера "Нижнего Новгорода", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона. Во вторник "Нижний Новгород" объявил об отставке главного тренера команды белоруса Алексея Шпилевского.
Гаранину 55 лет, ранее он возглавлял новороссийский "Черноморец" с 2023 по 2024 год. В Российской премьер-лиге (РПЛ) он работал помощником тренера в "Сочи".
"Нижний Новгород" имеет в своем активе 22 очка и после поражения от "Спартака" продлил серию без побед в РПЛ до шести матчей и идет на предпоследнем, 15-м месте за три тура до конца чемпионата страны.