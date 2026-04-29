Гаранина назначили главным тренером "Нижнего Новгорода"
15:01 29.04.2026 (обновлено: 17:50 29.04.2026)
Гаранина назначили главным тренером "Нижнего Новгорода"

Гаранин стал главным тренером "Нижнего Новгорода" после увольнения Шпилевского

Вадим Гаранин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вадима Гаранина назначили на пост главного тренера "Нижнего Новгорода".
  • Соглашение рассчитано до конца сезона.
  • Новый тренер уже провел первую тренировку.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вадим Гаранин назначен на пост главного тренера "Нижнего Новгорода", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона. Во вторник "Нижний Новгород" объявил об отставке главного тренера команды белоруса Алексея Шпилевского.
"Гаранин уже присоединился к нижегородскому клубу, познакомился с командой и провел первую тренировку в рамках подготовки к матчу с "Ахматом", - говорится в сообщении клуба.
Гаранину 55 лет, ранее он возглавлял новороссийский "Черноморец" с 2023 по 2024 год. В Российской премьер-лиге (РПЛ) он работал помощником тренера в "Сочи".
"Нижний Новгород" имеет в своем активе 22 очка и после поражения от "Спартака" продлил серию без побед в РПЛ до шести матчей и идет на предпоследнем, 15-м месте за три тура до конца чемпионата страны.
Футбол. РПЛ. ЦСКА (Москва) - Пари НН (Нижний Новгород) - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
ФутболСпортВадим ГаранинНижний НовгородАхматЧерноморец (Новороссийск)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
