ФРГ затягивает расследование атаки на "Северные потоки", заявила Захарова

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. ФРГ продолжает затягивать процесс расследования подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.