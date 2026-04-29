14:50 29.04.2026 (обновлено: 15:35 29.04.2026)
ФРГ затягивает расследование атаки на "Северные потоки", заявила Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что ФРГ затягивает расследование атаки на "Северные потоки".
  • По ее словам, Германия уклоняется от предоставления содержательной информации как Совету безопасности ООН, так и собственным гражданам.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. ФРГ продолжает затягивать процесс расследования подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Германия продолжает затягивать процесс, уклоняясь от предоставления содержательной информации как Совету безопасности ООН, так и собственным гражданам", - сказала она в ходе брифинга.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
