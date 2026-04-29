В Казахстане начали проверку после обнаружения предметов, похожих на БПЛА

АЛМА-АТА, 29 апр - РИА Новости. Начата проверка по факту обнаружения в Актюбинской области на западе Казахстана предметов, похожих на фрагменты беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщает издание КазТАГ со ссылкой на пресс-службу регионального управления полиции.
"Департамент полиции Актюбинской области совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата в Каргалинском районе. Объект обнаружен вне территории населенного пункта. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - приводится комментарий полиции.
Актюбинская область Казахстана на севере граничит с российской Оренбургской областью, которая в ночь на среду подверглась атаке украинских беспилотников.