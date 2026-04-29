© AP Photo / Markus Schreiber Флаг Финляндии на здании в Хельсинки

Финляндия после инцидентов с дронами ВСУ выделит средства на борьбу с ними

Власти Финляндии выделят 44 миллиона евро на средства противодействия беспилотникам.

С конца марта в Финляндии произошло четыре инцидента с упавшими украинскими беспилотниками.

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Власти Финляндии после инцидентов с упавшими в стране дронами ВСУ выделяет пограничной охране 44 миллиона евро на средства противодействия беспилотникам, сообщило МВД республики.

"В общей сложности 44 миллиона евро будут выделены пограничной охране для укрепления ее возможностей по противодействию беспилотникам", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как уточняет МВД, средства будут использованы для закупки средств обнаружения, идентификации и противодействия беспилотникам, а также для улучшения межведомственного сотрудничества.