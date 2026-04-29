Финляндия после инцидентов с дронами ВСУ выделит средства на борьбу с ними

13:24 29.04.2026
Финляндия после инцидентов с дронами ВСУ выделит 44 млн евро на борьбу с БПЛА

Флаг Финляндии на здании в Хельсинки. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Финляндии выделят 44 миллиона евро на средства противодействия беспилотникам.
  • С конца марта в Финляндии произошло четыре инцидента с упавшими украинскими беспилотниками.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Власти Финляндии после инцидентов с упавшими в стране дронами ВСУ выделяет пограничной охране 44 миллиона евро на средства противодействия беспилотникам, сообщило МВД республики.
"В общей сложности 44 миллиона евро будут выделены пограничной охране для укрепления ее возможностей по противодействию беспилотникам", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Как уточняет МВД, средства будут использованы для закупки средств обнаружения, идентификации и противодействия беспилотникам, а также для улучшения межведомственного сотрудничества.
С конца марта в Финляндии произошло четыре инцидента с упавшими украинскими беспилотниками. Они были обнаружены недалеко от Коуволы, на льду пограничного с Россией озера Пюхяярви в Париккале, а также на юго-востоке страны в районе общины Иитти. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.
Финский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
"Худшие решения": в Финляндии признали опасную ошибку в отношении России
25 апреля, 16:20
 
