07:36 29.04.2026
Политик Мема: вступление в НАТО принесло Финляндии лишь проблемы

© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки. Архивное фото
  • Финский политик Армандо Мема считает, что вступление в НАТО принесло Финляндии экономические проблемы и риски для безопасности страны.
  • Армандо Мема отметил, что последствия вступления Финляндии в НАТО "у всех на глазах", в качестве примера экономических проблем он назвал рекордный уровень безработицы в стране.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вступление в НАТО принесло Финляндии лишь проблемы, заявил РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя планы финских властей разрешить ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны.
Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года.
"НАТО не должно было расширяться в Финляндии, это принесло лишь экономические проблемы и риски для безопасности страны", - сказал собеседник агентства.
В качестве примера экономических проблем политик назвал рекордный уровень безработицы в стране и отметил, что последствия вступления Финляндии в НАТО "у всех на глазах".
Мема выразил мнение, что стране не стоило становиться частью альянса.
Правительство Финляндии 23 апреля представило на рассмотрение парламента инициативу о внесении поправок в закон о ядерной энергии и уголовный кодекс, которые отменят действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал концентрированной конфронтацией планы Финляндии разрешить ввозить в страну ядерное оружие.
