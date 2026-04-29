Финский политик назвал вступление в НАТО проблемой для страны

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вступление в НАТО принесло Финляндии лишь проблемы, заявил РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя планы финских властей разрешить ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны.
Вчера, 04:55
"НАТО не должно было расширяться в Финляндии, это принесло лишь экономические проблемы и риски для безопасности страны", - сказал собеседник агентства.
В качестве примера экономических проблем политик назвал рекордный уровень безработицы в стране и отметил, что последствия вступления Финляндии в НАТО "у всех на глазах".
Мема выразил мнение, что стране не стоило становиться частью альянса.
Правительство Финляндии 23 апреля представило на рассмотрение парламента инициативу о внесении поправок в закон о ядерной энергии и уголовный кодекс, которые отменят действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал концентрированной конфронтацией планы Финляндии разрешить ввозить в страну ядерное оружие.