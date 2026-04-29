Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки. Архивное фото

Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки

© AP Photo / Sergei Grits Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки

Краткий пересказ от РИА ИИ Финский политик Армандо Мема считает, что вступление в НАТО принесло Финляндии экономические проблемы и риски для безопасности страны.

Армандо Мема отметил, что последствия вступления Финляндии в НАТО "у всех на глазах", в качестве примера экономических проблем он назвал рекордный уровень безработицы в стране.

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вступление в НАТО принесло Финляндии лишь проблемы, заявил РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя планы финских властей разрешить ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны.

Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года.

"НАТО не должно было расширяться в Финляндии, это принесло лишь экономические проблемы и риски для безопасности страны", - сказал собеседник агентства.

В качестве примера экономических проблем политик назвал рекордный уровень безработицы в стране и отметил, что последствия вступления Финляндии в НАТО "у всех на глазах".

Мема выразил мнение, что стране не стоило становиться частью альянса.