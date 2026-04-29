Финский политик сравнил размещение ЯО в стране с Карибским кризисом
01:21 29.04.2026
Финский политик сравнил размещение ЯО в стране с Карибским кризисом

© РИА Новости / Алексей Даничев
Вид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки. Архивное фото
  • Финский политик Армандо Мема сравнил возможное размещение ядерного оружия в Финляндии с Карибским кризисом.
  • Он считает, что такая ситуация представляет серьезную угрозу национальной безопасности России.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в беседе с РИА Новости сравнил возможное размещение ядерного оружия в Финляндии с Карибским кризисом.
Правительство Финляндии 23 апреля представило на рассмотрение парламента инициативу о внесении поправок в закон о ядерной энергии и уголовный кодекс, которые отменят действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал концентрированной конфронтацией планы Финляндии разрешить ввозить в страну ядерное оружие.
"Это кризис, более серьезный, чем Карибский. Альянс, который обещал не расширяться ни на дюйм в сторону востока, а теперь расширяет свое военное присутствие (в Финляндии - ред.), представляет серьезную угрозу национальной безопасности России и хочет разместить ядерное оружие на территории Финляндии", - сказал собеседник агентства.
Карибский кризис разразился в октябре 1962 года. Считается, что именно тогда США и Советский Союз подошли ближе всего к полномасштабной ядерной войне.
