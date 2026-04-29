Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
10:34 29.04.2026
Фестиваль ГТО стартовал в Рязанской области, сообщил губернатор

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Рязанской области | Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Рязанской области
Перейти в медиабанк
Павел Малков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РЯЗАНЬ, 29 апр - РИА Новости. Фестиваль ГТО стартовал в Рязанской области, его финал намечен на 22-23 мая, во всех округах региона в течение месяца будут работать площадки для сдачи нормативов, сообщил губернатор Павел Малков.
"Стартует фестиваль ГТО! Целый месяц можно прийти и проверить себя. Площадки для сдачи нормативов работают во всех округах", - написал Малков в своем канале на платформе "Макс".
В областном центре, по словам главы региона, ежедневно работают две площадки для сдачи нормативов ГТО: в Центре уличного спорта "Под мостом" в Лесопарке и у стадиона "Рязань-Арена".
Губернатор добавил, что финал фестиваля пройдёт 22-23 мая на Лыбедском бульваре в Рязани. Запланирован спортивный праздник, включающий командную гонку ГТО, интерактивные площадки и концерт.
"Будет движение, эмоции и настоящий командный дух", - отметил Малков.
Региональный фестиваль ГТО проводится в Рязанской области с 2024 года.
 
Рязанская областьПавел МалковГТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала