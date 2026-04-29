Фестиваль ГТО стартовал в Рязанской области, сообщил губернатор

РЯЗАНЬ, 29 апр - РИА Новости. Фестиваль ГТО стартовал в Рязанской области, его финал намечен на 22-23 мая, во всех округах региона в течение месяца будут работать площадки для сдачи нормативов, сообщил губернатор Павел Малков.

"Стартует фестиваль ГТО! Целый месяц можно прийти и проверить себя. Площадки для сдачи нормативов работают во всех округах", - написал Малков в своем канале на платформе "Макс".

В областном центре, по словам главы региона, ежедневно работают две площадки для сдачи нормативов ГТО: в Центре уличного спорта "Под мостом" в Лесопарке и у стадиона "Рязань-Арена".

Губернатор добавил, что финал фестиваля пройдёт 22-23 мая на Лыбедском бульваре в Рязани. Запланирован спортивный праздник, включающий командную гонку ГТО, интерактивные площадки и концерт.

"Будет движение, эмоции и настоящий командный дух", - отметил Малков.