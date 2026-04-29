В Европарламенте призвали США не разговаривать с ЕС как с младшей сестрой
16:22 29.04.2026
В Европарламенте призвали США не разговаривать с ЕС как с младшей сестрой

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
  • Вице-президент Европарламента Софи Вильмес призвала США не разговаривать с Евросоюзом как с младшей сестрой.
  • Она также призвала ЕС снизить зависимость от США.
БРЮССЕЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Вице-президент Европарламента и бывший премьер-министр Бельгии Софи Вильмес призвала США не разговаривать с Евросоюзом как "с младшей сестрой".
"Что очень важно в отношениях с Соединёнными Штатами - это то, что мы (должны - ред.) общаться друг с другом как равные партнёры, а не как "старший брат" с "младшим братом" или "младшей сестрой", - сказала она.
Она также призвала ЕС снизить зависимость от США.
В марте газета Financial Times со ссылкой на председателя комитета Европарламента по международной торговле Бернда Ланге сообщила, что Евросоюз в рамках торговой сделки с США хочет выдвинуть жесткие условия, в том числе отмену этого соглашения в том случае, если Вашингтон введет в отношении него новые пошлины.
