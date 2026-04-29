Евродепутат призвал фон дер Ляйен перестать притворяться дохлым тараканом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Итальянский евродепутат Роберто Ванначчи призвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен перестать притворяться «дохлым тараканом» при виде опасности на фоне энергокризиса.
- Ванначчи отметил, что Еврокомиссия одобрила 20-й пакет санкций, хотя шесть стран ЕС увеличили поставки газа из России за последний квартал.
- Бывший генерал подчеркнул, что стратегия, которую применяет Еврокомиссия, может быть правильной, но она применяется не к тому объекту.
РИМ, 29 апр - РИА Новости. Итальянский евродепутат, лидер правой партии "Национальное будущее" Роберто Ванначчи призвал председателя Еврокомиссии Урсулу фор дер Ляйен на фоне энергокризиса перестать притворяться дохлым тараканом при виде опасности.
Выступая на сессии Европарламента, Ванначчи заявил, что глава ЕК покинула зал заседаний. потому что, с одной стороны, почувствовала себя плохо, с другой - "не знала, что делать".
По его словам, пока президент России Владимир Путин принимает главу МИД Ирана, а вице-президент США Джей Ди Вэнс едет в Исламабад, фон дер Ляйен "остается смотреть". Более того, отметил бывший генерал, Еврокомиссия одобрила 20-й пакет санкций, "хорошо зная, что за последний квартал целых шесть стран ЕС увеличили поставки газа из России".
"Когда кажется, что все потеряно, наконец-то разрабатывается стратегия для разрешения кризиса: локдаун... На практике мы ведем себя как тараканы, которые замирают и притворяются мертвыми, когда появляется хищник. Стратегия может быть правильной, но она применяется не к тому объекту. Если бы вы применили ее к себе, госпожа фон дер Лейен, и к возглавляемой вами комиссии, вы бы избавили нас, жителей Европы, от множества проблем и неприятностей", подчеркнул Ванначчи, видеоролик с выступлением которого опубликован в соцсети Х.