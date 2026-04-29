Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат призвал фон дер Ляйен перестать притворяться дохлым тараканом - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:53 29.04.2026
Евродепутат призвал фон дер Ляйен перестать притворяться дохлым тараканом

© AP Photo / Omar Havana
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
  • Итальянский евродепутат Роберто Ванначчи призвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен перестать притворяться «дохлым тараканом» при виде опасности на фоне энергокризиса.
  • Ванначчи отметил, что Еврокомиссия одобрила 20-й пакет санкций, хотя шесть стран ЕС увеличили поставки газа из России за последний квартал.
  • Бывший генерал подчеркнул, что стратегия, которую применяет Еврокомиссия, может быть правильной, но она применяется не к тому объекту.
РИМ, 29 апр - РИА Новости. Итальянский евродепутат, лидер правой партии "Национальное будущее" Роберто Ванначчи призвал председателя Еврокомиссии Урсулу фор дер Ляйен на фоне энергокризиса перестать притворяться дохлым тараканом при виде опасности.
Выступая на сессии Европарламента, Ванначчи заявил, что глава ЕК покинула зал заседаний. потому что, с одной стороны, почувствовала себя плохо, с другой - "не знала, что делать".
По его словам, пока президент России Владимир Путин принимает главу МИД Ирана, а вице-президент США Джей Ди Вэнс едет в Исламабад, фон дер Ляйен "остается смотреть". Более того, отметил бывший генерал, Еврокомиссия одобрила 20-й пакет санкций, "хорошо зная, что за последний квартал целых шесть стран ЕС увеличили поставки газа из России".
"Когда кажется, что все потеряно, наконец-то разрабатывается стратегия для разрешения кризиса: локдаун... На практике мы ведем себя как тараканы, которые замирают и притворяются мертвыми, когда появляется хищник. Стратегия может быть правильной, но она применяется не к тому объекту. Если бы вы применили ее к себе, госпожа фон дер Лейен, и к возглавляемой вами комиссии, вы бы избавили нас, жителей Европы, от множества проблем и неприятностей", подчеркнул Ванначчи, видеоролик с выступлением которого опубликован в соцсети Х.
В миреРоссияСШАИсламабадЕврокомиссияЕвропарламентУрсула фон дер Ляйен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала