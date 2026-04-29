В Энергодаре атака дрона ВСУ спровоцировала пожар

- В Энергодаре из-за атаки БПЛА загорелась сухая растительность, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
- Пожар был ликвидировали силами МЧС.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Атака ВСУ спровоцировала возгорание сухой растительности в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"В Энергодаре в результате атаки БПЛА загорелась сухая растительность", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, пожар ликвидирован силами МЧС.
Рядом с городом Энергодар на левом береге Днепра расположена Запорожская АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.