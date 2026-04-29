11:44 29.04.2026
В Энергодаре атака дрона ВСУ спровоцировала пожар

Балицкий: в Энергодаре из-за атаки дрона ВСУ загорелась сухая растительность

Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
  • В Энергодаре из-за атаки БПЛА загорелась сухая растительность, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
  • Пожар был ликвидировали силами МЧС.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Атака ВСУ спровоцировала возгорание сухой растительности в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Энергодаре в результате атаки БПЛА загорелась сухая растительность", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, пожар ликвидирован силами МЧС.
Рядом с городом Энергодар на левом береге Днепра расположена Запорожская АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Представитель ЗАЭС рассказала об охоте дронов ВСУ за жителями Энергодара
27 апреля, 12:20
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская областьЕвгений БалицкийЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
