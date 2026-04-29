Электромобили UMO 5 появились в каршеринге "Яндекс Драйв"

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости . Электромобили UMO 5 с 29 апреля появились в каршеринге "Яндекс Драйв" в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает "Яндекс".

UMO 5, выпускаемый на заводе "Москвич", — электрический кроссовер, созданный с использованием технологий "Яндекса". Часть его функций может управляться голосом с помощью ИИ-ассистента.

Раньше UMO 5 был доступен только в такси. Управлять им могут водители старше 18 лет с правами категории В. В настоящее время в Санкт-Петербурге и Москве доступны 120 таких электромобилей.