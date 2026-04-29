Силовики провели оперативные мероприятия с главой свердловского "Яблока" - РИА Новости, 29.04.2026
16:47 29.04.2026 (обновлено: 17:36 29.04.2026)
Силовики провели оперативные мероприятия с главой свердловского "Яблока"

В Екатеринбурге задержали главу свердловского отделения «Яблока» Петлина

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Екатеринбурге провели оперативные мероприятия с председателем свердловского регионального отделения партии "Яблоко" Максимом Петлиным и членом партии Егором Ткаченко.
  • Силовики собирали информацию об организации "Яблоком" акции "Вечер писем политзаключенным".
  • Ожидается, что после экспертизы заведут уголовное дело.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апр - РИА Новости. Оперативные мероприятия проведены с председателем свердловского регионального отделения партии "Яблоко" Максимом Петлиным и членом партии Егором Ткаченко, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"Сегодня в Екатеринбурге с руководителем реготделения партии "Яблоко" Максимом Петлиным и его сторонниками представители правоохранительных органов провели оперативные мероприятия", - сказал собеседник агентства.
По его словам, силовики собирали информацию об организации "Яблоком" акции "Вечер писем политзаключенным", в рамках которых партийцы собирали граждан региона для написания писем лицам, осужденным по уголовным статьям, в том числе за терроризм.
Собеседник рассказал РИА Новости, что против акции "Вечер писем политзаключенным" в мае 2025 года выступал депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов, написавший обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет.
"Сам Петлин пока не задержан, но с ним работают. После соответствующей экспертизы ожидается, что следственными органами будет возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ (Публичное оправдание терроризма)", - отметил собеседник, указав, что с Ткаченко также проведены оперативные мероприятия.
Собеседник уточнил, что, согласно уголовному кодексу, наказание по этой статье, а именно по части 1 статьи 205.2 УК РФ, составляет от двух до пяти лет лишения свободы.
