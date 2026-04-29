11:41 29.04.2026
В МВД опровергли информацию о побеге из рехаба в Екатеринбурге

Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В МВД опровергли информацию о побеге пациентов из реабилитационного центра в Екатеринбурге.
  • В учреждении на платной основе проходят курс лечения от наркомании и алкоголизма 25 человек, никто из них не числится без вести пропавшим или разыскиваемыми за различные преступления.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Информация о том, что пациенты сбежали из реабилитационного центра в Екатеринбурге, недостоверна, в учреждении на платной основе проходят курс лечения от наркомании и алкоголизма 25 человек, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
В среду областное управление СК РФ информировало о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном лишении свободы, совершенном группой. Следователи провели осмотр места происшествия и обыски, допросили свидетелей и потерпевших.
Суд - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о хищениях при уборке дорог
27 апреля, 09:28
По данным Горелых, в учреждении на платной основе проходят курс лечения от наркомании и алкоголизма 25 человек: это жители Волгоградской, Свердловской и Московской областей и Пермского края.
"Никто из них не числится без вести пропавшим или разыскиваемыми за различные преступления. Несовершеннолетних в "рехабе" не выявлено. Информация некоторых "пабликов" о том, что пациенты якобы совершили побег, не соответствует действительности. Работа по установлению иных более точных и подробных обстоятельств функционирования "рехаба продолжается", – рассказал представитель полицейского главка.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
В Екатеринбурге нашли тело ребенка
26 апреля, 20:45
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ЕкатеринбургРоссияВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
