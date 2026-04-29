В МВД опровергли информацию о побеге из рехаба в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Информация о том, что пациенты сбежали из реабилитационного центра в Екатеринбурге, недостоверна, в учреждении на платной основе проходят курс лечения от наркомании и алкоголизма 25 человек, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

"Никто из них не числится без вести пропавшим или разыскиваемыми за различные преступления. Несовершеннолетних в "рехабе" не выявлено. Информация некоторых "пабликов" о том, что пациенты якобы совершили побег, не соответствует действительности. Работа по установлению иных более точных и подробных обстоятельств функционирования "рехаба продолжается", – рассказал представитель полицейского главка.