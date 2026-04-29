Екатерина Гордеева: биография фигуристки, фото, муж
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
14:30 29.04.2026 (обновлено: 14:34 29.04.2026)

Любовь в 16, вдовство, скандальный канадец: где сейчас легендарная Гордеева

© Getty ImagesФигуристы Сергей Гриньков и Екатерина Гордеева
Фигуристы Сергей Гриньков и Екатерина Гордеева
© Getty Images
Борис Ходоровский
Она трижды выходила замуж. Каждый раз — за очередного олимпийского чемпиона. Началось все с чистой юношеской любви, трагедии и американских горках в виде новых отношений. О личных драмах легендарной Екатерины Гордеевой.

"Трезвыми были только двое"

В фигурное катание москвичка пришла для того чтобы… подготовиться к вступительным экзаменам в хореографическое училище. Ее отец танцевал в ансамбле Игоря Моисеева и мечтал, чтобы дочь продолжила семейные традиции. В 12 лет она встала в пару с Сергеем Гриньковым, который был на четыре года старше. Парень он был видный и женским вниманием не обделенным. Юная Катя, влюбившись в партнера, с ревностью наблюдала за его романами. И в 16 лет сама призналась ему в любви.
Самые интересные и запоминающиеся программы для пары Гордеева/Гриньков ставила Марина Зуева. Когда она поняла, что между Катей и Сергеем вспыхнуло чувство, предложила "Ромео и Джульетту". Как призналась Гордеева, это позволило им с Сергеем по-новому взглянуть друг на друга.
На Олимпиаде-1988 в Калгари произвольную программу они исполнили под марш Мендельсона, а через три года поженились. Еще через год в США, куда они уехали выступать в профессиональных шоу, у них родилась дочь Даша. В 1994-м в Лиллехаммере стали двукратными олимпийскими чемпионами.
"Эта Олимпиада запомнилась мне гораздо больше, чем первая, — призналась во время приезда на шоу Артура Дмитриева в Санкт-Петербург в 2003 году Гордеева. — В Калгари была еще совсем девчонкой, и там запомнились только какие-то фантастические, по советским меркам, премиальные, которые выдали сразу после победы. Купила себе сережки с бриллиантами и впервые в жизни сделала химическую завивку. А еще запомнился обратный перелет в Москву. Дело было 29 февраля, и прямо в воздухе вся наша олимпийская делегация отмечала день рождения лыжницы Раисы Сметаниной. Во всем самолете трезвыми были только два человека — я и пилот".
В борьбе за золото тогда соперничали российские пары, побеждавшие на двух предыдущих Олимпиадах, — Гордеева/Гриньков и Наталья Мишкутенок/Артур Дмитриев. Есть мнение, что двукратными победителями Игр Гордеева и Гриньков стали за счет более высокого авторитета у судей и поддержки со стороны руководителей российского спорта.
Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков
"Мне трудно об этом судить, — утверждала Екатерина. — Мы откатали в Лиллехаммере свои программы так, как были готовы на тот момент. Выступления Мишкутенок и Дмитриева просто не видели. На наших отношениях дуэль на льду абсолютно не отразилась. Мы с Артуром и тогда дружили, и продолжаем дружить сейчас".

Вдова в 24 года

Безмятежная семейная жизнь для Кати оборвалась в 24 года, когда она потеряла мужа и партнера. На одной из тренировок в США у Сергея случился обширный инфаркт, и, несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его не смогли. Похоронили Гринькова в Москве на Ваганьковском кладбище. Гордеева осталась вдовой с маленькой дочкой на руках.
Через несколько месяцев Екатерина нашла в себе силы выйти на лед перед публикой. Номер она посвятила ушедшему из жизни мужу. Зрители не могли сдержать слез. В 1996-м в США вышла книга Гордеевой с названием "Мой Сергей".
Кира Иванова - РИА Новости, 1920, 22.04.2020
Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
22 апреля 2020, 07:00
Это была настоящая исповедь, и через семь лет Екатерина говорила: "Может быть, сейчас не стала бы выносить подробности своей жизни на всеобщее обозрение. Тогда агенты убедили, что просто необходимо написать такую книгу. В процессе работы поняла, что мне самой нужно было выговориться. Пусть даже журналисту, который помогал мне в работе".
Продюсеры американских шоу, с которыми Гордеева подписала контракт еще вместе с Гриньковым, активно эксплуатировали образ безутешной вдовы. Самой фигуристке это не доставляло особой радости. Она ведь вынуждена была выступать с сольными номерами, хотя всегда считала своим делом пару.
Правда, иногда ей позволяли вспомнить, в какой дисциплине она стала двукратной олимпийской чемпионкой. В роли партнера выступал Алексей Тихонов, с которым Гордеева тренировалась вместе еще в ЦСКА, а на съемках фильма "Красавица и чудовище" с ней поставили олимпийского чемпиона в одиночном катании Виктора Петренко. "Это было замечательно, но парным катанием назвать было сложно", — шутила Гордеева.
Илья Кулик
А за пределами льда Катя жила так, как и должна была жить молодая красивая женщина. Работала, растила дочь, влюблялась. В 2001 году вышла замуж за чемпиона Нагано-1998 Илью Кулика — выступали вместе в заокеанских шоу. Свадьбы как таковой не было — просто расписались между гастролями в российском консульстве в Сан-Франциско.

Скандальный канадец

Родилась дочь Лиза, семья переехала в Калифорнию, а Илья охотно занимался с Дарьей Гордеевой-Гриньковой. Только фигуристкой она не стала. Окончила университет и специализируется на дизайне и мерчандайзинге.
Большие надежды подавала и Елизавета Кулик. Какое-то время она даже тренировалась в Москве у Инны Гончаренко. Только и у нее спортивная карьера не сложилась. Сейчас Елизавета тренирует юных фигуристов за океаном. Два года назад она дала совместное с мамой интервью и с горечью отметила, что в Канаде дух соперничества и желание совершенствоваться намного ниже, чем в России.
Фигуристы Давид Пеллетье и Екатерина Гордеева
В 2016 году Илья и Екатерина объявили о разводе. Гордеева вышла замуж за скандального олимпийского чемпиона Солт-Лейк-Сити канадца Давида Пеллетье и переехала к нему. На Олимпиаде-2002 Пеллетье вместе с партнершей и тогдашней супругой Жами Сале буквально выпросил у МОК и ISU второй комплект золотых медалей после того, как первый совершенно заслуженно был вручен Елене Бережной и Антону Сихарулидзе.
Семейный дуэт Сале и Пеллетье распался после того как Жами, участвуя в шоу, где партнерами профессиональных фигуристок были хоккеисты из НХЛ, влюбилась в своего напарника по канадскому аналогу "Ледникового периода" Крэйга Симпсона. Интересно, что тренировал их Пеллетье. Тосковал Давид недолго. Правда, роман с Гордеевой не афишировал, и о нем стало известно только после того как они поженились и выложили в социальных сетях фото с обручальными кольцами. Если Кулик был моложе Гордеевой на шесть лет, то Пеллетье — всего лишь на три.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
"Хотелось всех послать". Эту русскую фигуристку ненавидят за правду
25 апреля, 09:30
 
