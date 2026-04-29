В Красноярском крае столкнулись две иномарки, пять человек пострадали

КРАСНОЯРСК, 29 апр – РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей двух и пяти лет, пострадали в ДТП с двумя иномарками в Балахтинско-Новоселовском округе Красноярского края, сообщает краевой главк МВД.

Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник ночью на трассе Р-257 "Енисей". По данным ведомства, 37-летний водитель автомобиля Ford Mondeo, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество 42-летнему водителю Honda Freed.

« "В результате столкновения транспортных средств травмы получили 42-летний водитель Honda Freed и его пассажиры – 33-летняя женщина, 43-летний мужчина и двое детей двух и пяти лет. Все они были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Полиция установила, что взрослые были пристегнуты ремнями безопасности, однако дети перевозились с нарушением: двухлетний ребенок находился на руках у матери, а пятилетний – на заднем сиденье без детского удерживающего устройства.