09:45 29.04.2026 (обновлено: 10:18 29.04.2026)
В Красноярском крае столкнулись две иномарки, пять человек пострадали

© Фото : МВД 24/Telegram — Последствия ДТП с участием иномарок в Красноярском крае
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Красноярском крае на трассе Р-257 "Енисей" произошло ДТП с участием двух иномарок.
  • В результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей двух и пяти лет.
КРАСНОЯРСК, 29 апр – РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей двух и пяти лет, пострадали в ДТП с двумя иномарками в Балахтинско-Новоселовском округе Красноярского края, сообщает краевой главк МВД.
Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник ночью на трассе Р-257 "Енисей". По данным ведомства, 37-летний водитель автомобиля Ford Mondeo, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество 42-летнему водителю Honda Freed.
"В результате столкновения транспортных средств травмы получили 42-летний водитель Honda Freed и его пассажиры – 33-летняя женщина, 43-летний мужчина и двое детей двух и пяти лет. Все они были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Полиция установила, что взрослые были пристегнуты ремнями безопасности, однако дети перевозились с нарушением: двухлетний ребенок находился на руках у матери, а пятилетний – на заднем сиденье без детского удерживающего устройства.
Уточняется, что водитель Ford Mondeo не пострадал, в отношении отца несовершеннолетних был составлен административный протокол о нарушении требований к перевозке детей.
