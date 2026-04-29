Мужчина получил ранения ног при атаке дрона ВСУ в Курской области

КУРСК, 29 апр - РИА Новости. Мужчина получил слепые осколочные ранения ног в результате атаки украинского дрона на автомобиль в Беловском районе Курской области, ему оказывается первая медицинская помощь, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Растёт число пострадавших в курском приграничье. По предварительной информации, сегодня вблизи села Песчаное Беловского района FPV-дрон совершил атаку на автомобиль. Пострадал 63-летний мужчина. У него слепые осколочные ранения ног", - сообщил Хинштейн на платформе Max.
Он добавил, что мужчине оказывается первая медпомощь, после его перевезут в Курск.
"Автомобиль уничтожен полностью", - добавил глава региона.