В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ.

Краткий пересказ от РИА ИИ
БЕЛГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения в результате атаки украинского дрона на грузовой автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Газель" в селе Вознесеновка Шебекинского округа подверглась атаке FPV-дрона. Ранен мирный житель. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую районную больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения головы и ног. Для дальнейшего лечения мужчина доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что транспортное средство повреждено.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18