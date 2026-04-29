Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Такие дела" - РИА Новости, 29.04.2026
17:16 29.04.2026
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Такие дела"

Доступ к сайту "Такие дела" ограничили за неудаление запрещенной информации

Блокировка доступа
Блокировка доступа. Архивное фото
  • Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Такие дела", внесенному в Единый реестр за распространение ЛГБТ*-контента.
  • Доступ к интернет-ресурсу ограничили из-за неудаления запрещенной информации.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к сайту издания "Такие дела" в связи с неудалением запрещенной информации, в том числе материалов, содержащих ЛГБТ*-контент, сообщили РИА Новости в ведомстве.
В ведомстве сообщили, что в рамках реализации статьи 15.1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" интернет-ресурс был внесен в Единый реестр за распространение ЛГБТ*-контента.
«
"В связи с неудалением администрацией данного сайта запрещенной информации по требованию Роскомнадзора доступ к интернет-ресурсу 24.04.2026 года был ограничен", - говорится в сообщении.
Из устава издания следует, что автономная некоммерческая организация содействия благотворительной и добровольческой деятельности "Информационный портал "Такие дела" пишет о благотворительности и социальных проблемах.
*Движение, признанное экстремистским и запрещенное на территории России
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
"Российскую ЛГБТ-сеть"* признали экстремистским движением по иску Минюста
27 апреля, 16:36
 
