Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Такие дела"

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к сайту издания "Такие дела" в связи с неудалением запрещенной информации, в том числе материалов, содержащих ЛГБТ*-контент, сообщили РИА Новости в ведомстве.

В ведомстве сообщили, что в рамках реализации статьи 15.1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" интернет-ресурс был внесен в Единый реестр за распространение ЛГБТ*-контента.

« "В связи с неудалением администрацией данного сайта запрещенной информации по требованию Роскомнадзора доступ к интернет-ресурсу 24.04.2026 года был ограничен", - говорится в сообщении.

Из устава издания следует, что автономная некоммерческая организация содействия благотворительной и добровольческой деятельности "Информационный портал "Такие дела" пишет о благотворительности и социальных проблемах.