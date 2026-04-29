Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепропетровске прогремели взрывы.
- В ряде районов Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Днепропетровске на Украине раздались взрывы, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов.
"В Днепропетровске прозвучали взрывы", — передает СМИ.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в ряде районов Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18