Россия будет анализировать военную политику Запада, заявили в МИД
23:45 29.04.2026
Россия будет анализировать военную политику Запада, заявили в МИД

Белоусов: Россия будет выстраивать свою линию с учетом отказа США от ДСНВ

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия будет выстраивать свою линию с учетом анализа военной политики Запада и общей обстановки в стратегической сфере.
  • По заявлению Андрея Белоусова, это происходит на фоне отказа США от предложений РФ по «пост-ДСНВ».
ООН, 29 апр - РИА Новости. Россия с учетом отказа США от предложений Российской Федерации по "пост-ДСНВ" будет выстраивать свою линию на основе анализа военной политики Запада, общей обстановки в стратегической сфере, заявил глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
"С учетом отказа США от наших прагматичных предложений по "пост-ДСНВ" будем выстраивать свою линию в данной сфере на основе тщательного анализа военной политики западных ядерных государств и общей обстановки в стратегической сфере", - сказал Белоусов в ходе соответствующей конференции.
