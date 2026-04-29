Россия будет анализировать военную политику Запада, заявили в МИД

ООН, 29 апр - РИА Новости. Россия с учетом отказа США от предложений Российской Федерации по "пост-ДСНВ" будет выстраивать свою линию на основе анализа военной политики Запада, общей обстановки в стратегической сфере, заявил глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.