Россия готова к диалогу по стратегической обстановке, заявили в МИД - РИА Новости, 29.04.2026
23:39 29.04.2026
Россия готова к диалогу по стратегической обстановке, заявили в МИД

Белоусов: Россия готова к диалогу о стабилизации стратегической обстановки

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия готова к диалогу по стабилизации стратегической обстановки, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
  • Он подчеркнул, что диалог возможен при формировании надлежащих условий для взаимодействия.
ООН, 29 апр - РИА Новости. Россия готова к диалогу о стабилизации стратегической обстановки, заявил на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
"На перспективу остаемся открытыми для поиска равноправных, взаимоприемлемых диалоговых решений в целях комплексной стабилизации стратегической обстановки", - сказал Белоусов.
Он подчеркнул, что это возможно "только в случае формирования надлежащих условий для подобного взаимодействия".
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
МИД: идеи США по диалогу о стратстабильности выглядят нереалистично
27 апреля, 06:33
 
