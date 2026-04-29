Россия готова к диалогу по стратегической обстановке, заявили в МИД

ООН, 29 апр - РИА Новости. Россия готова к диалогу о стабилизации стратегической обстановки, заявил на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
"На перспективу остаемся открытыми для поиска равноправных, взаимоприемлемых диалоговых решений в целях комплексной стабилизации стратегической обстановки", - сказал Белоусов.
Он подчеркнул, что это возможно "только в случае формирования надлежащих условий для подобного взаимодействия".