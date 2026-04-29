Временная поверенная в делах США на Украине покинет пост в июне - РИА Новости, 29.04.2026
03:57 29.04.2026
Временная поверенная в делах США на Украине покинет пост в июне

Временная поверенная в делах США на Украине Джули Дэвис покинет пост в июне

Здание Госдепартамента в США
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Временная поверенная в делах США на Украине Джули Дэвис покинет свой пост в июне.
  • Утверждения о том, что Дэвис уходит в отставку из-за разногласий с Трампом, представитель госдепа назвал ложными.
  • Джули Дэвис продолжит продвигать политику президента Трампа до своего официального отъезда из Киева в июне 2026 года.
НЬЮ-ЙОРК, 29 апр – РИА Новости. Временная поверенная в делах США на Украине Джули Дэвис покинет свой пост в июне, сообщил представитель госдепа Томми Пиготт.
Газета Financial Times со ссылкой на источники ранее писала, что Дэвис в ближайшие недели покинет Киев и планирует уйти в отставку с дипломатической службы на фоне разногласий с американским президентом Дональдом Трампом.
Представитель американского госдепа Пиготт назвал ложными утверждения о том, что Дэвис уходит в отставку из-за разногласий с Трампом.
"Посол Дэвис была неизменным сторонником усилий администрации Трампа по достижению прочного мира между Россией и Украиной", - говорится в заявлении Пиготта, которое приводит Financial Times.
"Она продолжит с гордостью продвигать политику президента Трампа до своего официального отъезда из Киева в июне 2026 года и ухода из госдепартамента", - добавил Пиготт.
