Временная поверенная в делах США на Украине покинет пост в июне

НЬЮ-ЙОРК, 29 апр – РИА Новости. Временная поверенная в делах США на Украине Джули Дэвис покинет свой пост в июне, сообщил представитель госдепа Томми Пиготт.

Представитель американского госдепа Пиготт назвал ложными утверждения о том, что Дэвис уходит в отставку из-за разногласий с Трампом.

"Она продолжит с гордостью продвигать политику президента Трампа до своего официального отъезда из Киева в июне 2026 года и ухода из госдепартамента", - добавил Пиготт.