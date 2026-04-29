В США сделали внезапное заявление об Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что блокада Ормузского пролива обойдется США дороже, чем Ирану.
- Он добавил, что несмотря на публичные заявления Трампа, время в этом конфликте не на стороне Вашингтона.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Блокада Ормузского пролива обойдется США дороже, чем Ирану, написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Иранская сторона ведет свои расчеты и понимает, что ущерб, который она понесет <…>, будет болезненным, но все же меньшим, чем тот, что понесут Соединенные Штаты за тот же период, если эта блокада продлится несколько месяцев", — говорится в публикации.
Дэвис добавил, что независимо от того, что говорят публично глава Белого дома Дональд Трамп и его восторженные сторонники, время, безусловно, не на их стороне.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Орешкин назвал причину конфликта вокруг Ирана
Вчера, 14:42