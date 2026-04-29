15:56 29.04.2026
В США сделали внезапное заявление об Иране

Дэвис: США с продолжением конфликта понесут больший ущерб, чем Иран

Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что блокада Ормузского пролива обойдется США дороже, чем Ирану.
  • Он добавил, что несмотря на публичные заявления Трампа, время в этом конфликте не на стороне Вашингтона.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Блокада Ормузского пролива обойдется США дороже, чем Ирану, написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

"Иранская сторона ведет свои расчеты и понимает, что ущерб, который она понесет <…>, будет болезненным, но все же меньшим, чем тот, что понесут Соединенные Штаты за тот же период, если эта блокада продлится несколько месяцев", — говорится в публикации.

Дэвис добавил, что независимо от того, что говорят публично глава Белого дома Дональд Трамп и его восторженные сторонники, время, безусловно, не на их стороне.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Максим Орешкин выступает на площадке открытого диалога Будущее мира: новая платформа глобального роста - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Орешкин назвал причину конфликта вокруг Ирана
Вчера, 14:42
 
