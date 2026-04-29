МЧС завершило работу в Дербенте после нормализации обстановки с паводками
14:39 29.04.2026 (обновлено: 14:49 29.04.2026)
© РИА Новости / Мария Марикян — Сотрудники МЧС России по Республике Дагестан
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты Донского спасательного центра МЧС России завершили работу в Дербентском районе Дагестана.
  • Спасатели провели мероприятия по дезинфекции и санитарной обработке пострадавших территорий, откачке воды, удалению ила, оказанию помощи пострадавшим и участвовали в восстановлении дорожной инфраструктуры.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Специалисты Донского спасательного центра МЧС России завершили работу в Дербентском районе Дагестана, где нормализовалась паводковая обстановка, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Группировка спасателей Донского спасательного центра МЧС завершила работу в Республике Дагестан", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на сегодняшний день в Дагестане подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. Энергоснабжение и газоснабжение восстановлено в полном объеме.
Группировка Донского спасательного центра работала в селе Чинар с 10 апреля. Спасатели осуществляли мероприятия по дезинфекции и санитарной обработке пострадавших территорий, включая объекты социальной инфраструктуры. Также были проведены работы по откачке воды, удалению ила и оказанию адресной помощи людям, пострадавшим в результате ЧС. Спасатели активно участвовали в восстановлении дорожной инфраструктуры, привлекая инженерную технику МЧС для устранения завалов и вывоза мусора.
"Глава Дербентского района Эльман Аллахвердиев передал спасателям слова благодарности от местных жителей", - отмечает МЧС РФ.
В ведомстве добавили, что в Дагестане продолжает работать межведомственный оперативный штаб для координации работ по ликвидации последствий паводков. Остающиеся в регионе спасатели продолжают проводить необходимые аварийно-восстановительные работы и оказывать адресную помощь пострадавшим.
"В Дагестане и Чечне продолжают работу оценочные комиссии. В Дагестане принято 241,44 тысячи заявлений, в Чеченской Республике принято 29,81 тысячи заявлений", - заключили в МЧС России.
РоссияДербентский районРеспублика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнение в Дагестане
 
 
