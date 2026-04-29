Число жертв ДТП с перевернувшимся авто под Волгоградом увеличилось до трех
16:24 29.04.2026 (обновлено: 16:44 29.04.2026)
Число жертв ДТП с перевернувшимся авто под Волгоградом увеличилось до трех

МВД: число жертв ДТП с перевернувшимся авто под Волгоградом увеличилось до трех

© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/MAXПоследствия ДТП в Ольховском районе Волгоградской области. 29 апреля 2026
Последствия ДТП в Ольховском районе Волгоградской области. 29 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/MAX
Последствия ДТП в Ольховском районе Волгоградской области. 29 апреля 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число жертв ДТП в Волгоградской области, в котором лишенный водительских прав мужчина съехал в кювет и перевернулся, увеличилось до трех.
  • Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ.
ВОЛГОГРАД, 29 апр – РИА Новости. Число жертв ДТП в Ольховском районе Волгоградской области, в котором перевернулся автомобиль, увеличилось до трех, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по региону.
По информации главка, лишенный водительских прав 57-летний мужчина за рулем автомобиля на трассе в Ольховском районе Волгоградской области в понедельник съехал в кювет и перевернулся.
"В результате ДТП водитель и его пассажир от полученных травм скончались на месте, ещё два пассажира доставлены в медучреждения, где один из них скончался", - говорится в сообщении ГУ МВД на платформе "Макс".
Уточняется, что следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Автомобиль изъят и помещен на спецстоянку.
