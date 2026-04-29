15:58 29.04.2026
В Бурятии пятые сутки ищут туриста из группы, попавшей под лавину

УЛАН-УДЭ, 29 апр - РИА Новости. В Бурятии пятые сутки продолжаются поиски четвертого туриста, попавшего под лавину на вершине Мунку-Сардык в Саянах, сообщили РИА Новости в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В пятницу на Мунку-Сардыке под лавину попала группа туристов из Иркутска. Три человека выжили, трое погибли, еще одного туриста ищут.
"Его поиски ещё идут", - сказал собеседник агентства.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Власти Бурятии до 4 мая ограничили доступ на Мунку-Сардык. Также введен режим ЧС муниципального уровня.
