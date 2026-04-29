Семьям погибших на руднике в Бурятии выплатят не менее миллиона рублей

УЛАН-УДЭ, 29 апр - РИА Новости. Компания "Ирокинда" выплатит не менее одного миллиона рублей семьям каждого погибшего в результате схода лавины работника, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Глава республики заявил, что лично держит на контроле тему матпомощи погибшим в результате схода лавины работников рудника "Ирокинда".
"Ответственная позиция компании сомнений не вызывает. Работодатель заверил, что с каждой семьёй будет проведена индивидуальная беседа — чтобы учесть все обстоятельства и оказать адресную поддержку... Выплаты семьям будут — не менее годового оклада каждого погибшего. Это составит не менее 1 миллиона рублей на семью", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
Во вторник на золотодобывающем руднике "Ирокинда" в Муйском районе Бурятии, где девять человек производили работы по расчистке технологической дороги, произошел сход снежной массы. Шестеро погибли, трое сумели выбраться на поверхность. Возбуждено дело по части 3 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".