ИИ может частично занять почти половину рабочих мест в Лондоне

ЛОНДОН, 28 апр - РИА Новости. Искусственный интеллект может забрать часть обязанностей почти у половины рабочей силы в Лондоне, следует из доклада о влиянии ИИ на занятость в британской столице, опубликованного мэрией города.
"Потенциал внедрения ИИ в Лондоне относительно высок, что отражает концентрацию в столице профессиональных и наукоемких работ. Почти половина лондонской рабочей силы работает на должностях, где часть обязанностей может забрать на себя ИИ", - говорится в докладе.
Эксперт объяснила, в чем не может помочь ИИ
15 апреля, 16:16
Всего около 2,4 миллиона человек в Лондоне заняты в профессиях, которые авторы доклада считают подверженными замене ИИ, что составляет 46% от общей численности рабочей силы города. В среднем по Великобритании доля рабочих мест, которым угрожает ИИ, ниже и составляет 38%.
Также отмечается, что наиболее подвержены риску увольнения из-за ИИ женская часть населения и молодые люди. Женщины составляют 60% группы риска в Лондоне, так как трудоустроены в сфере услуг, где возможности ИИ наиболее продвинуты. Кроме того, около 52% молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет находятся в группе риска по сравнению с 39% работников в возрасте от 50 лет.
Наиболее подвержены риску замены ИИ бухгалтеры, специалисты по расчету заработной платы, клерки по вводу данных и администраторы на ресепшене. Чуть меньше ИИ угрожает программистам и финансовым аналитикам. Наименее подвержена риску работа в сфере ухода за больными, в строительстве и прочих сферах, где необходим физический труд.
При этом отмечается, что зачастую ИИ изменяет характер работы, а не полностью ликвидирует рабочее место.
Исследование: более 50% россиян в крупных городах используют ИИ
23 декабря 2025, 12:01