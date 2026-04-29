Большунов рассказал о приглашениях на Олимпиаду в современном спорте

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости, Андрей Симоненко. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что если ты представляешь Россию и являешься сильным спортсменом, то не получишь приглашения на Олимпийские игры.
В среду в Москве проходит встреча с Большуновым в рамках просветительского марафона "Знание.Первые". Россиянина не допустили к участию в отборочных соревнованиях Олимпиады-2026 в Италии.
"Олимпиада - самое престижное мероприятие, но последние годы не самое престижное. Олимпийские игры работают по приглашению, если ты из России и сильный спортсмен, тебя не пригласят, чтобы ты не мешал завоевывать медали", - сказал Большунов.
Россиянин выиграл три золотые медали на Олимпиаде-2022 в Китае.