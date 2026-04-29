Большунов рассказал о приглашениях на Олимпиаду в современном спорте

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости, Андрей Симоненко. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что если ты представляешь Россию и являешься сильным спортсменом, то не получишь приглашения на Олимпийские игры.