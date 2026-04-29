Большунов рассказал о приглашениях на Олимпиаду в современном спорте - РИА Новости Спорт, 29.04.2026
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17:41 29.04.2026 (обновлено: 17:45 29.04.2026)
Большунов рассказал о приглашениях на Олимпиаду в современном спорте

Большунов: сильных спортсменов из России не приглашают на Олимпиаду

Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Александр Большунов. Архивное фото
  • Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что сильных спортсменов из России не приглашают на Олимпийские игры.
  • Ранее россиянина не допустили к участию в отборочных соревнованиях Олимпиады-2026 в Италии.
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости, Андрей Симоненко. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что если ты представляешь Россию и являешься сильным спортсменом, то не получишь приглашения на Олимпийские игры.
В среду в Москве проходит встреча с Большуновым в рамках просветительского марафона "Знание.Первые". Россиянина не допустили к участию в отборочных соревнованиях Олимпиады-2026 в Италии.
"Олимпиада - самое престижное мероприятие, но последние годы не самое престижное. Олимпийские игры работают по приглашению, если ты из России и сильный спортсмен, тебя не пригласят, чтобы ты не мешал завоевывать медали", - сказал Большунов.
Россиянин выиграл три золотые медали на Олимпиаде-2022 в Китае.
