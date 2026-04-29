Лыжные гонки
 
17:40 29.04.2026 (обновлено: 17:45 29.04.2026)
Большунов рассказал о поддержке зарубежных болельщиков

Большунов рассказал о поддержке шведов и норвежцев на турнирах за границей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Большунов заявил, что ощущал поддержку шведских и норвежских болельщиков на зарубежных соревнованиях.
  • Он отметил, что любая поддержка помогает показывать более высокие результаты.
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости, Андрей Симоненко. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что на зарубежных соревнованиях ощущал поддержку шведских и норвежских болельщиков, это помогало показывать более высокие результаты.
"Как-то шведы кричали "Большунов - машина", было, что и норвежцы меня поддерживали. Любая поддержка неоценима, ты выходишь на более лучшие результаты", - сказал Большунов, отвечая на вопрос о поддержке в рамках просветительского марафона "Знание.Первые".
Большунову 29 лет, он выиграл три золотые медали на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Также российский лыжник завоевал на Играх четыре серебряные и две бронзовые награды. Кроме того, Большунов является чемпионом мира 2021 года.
