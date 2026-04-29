Большунов рассказал о будущем в международных стартах

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил на просветительском марафоне "Знание.Первые", что он хочет завоевать еще несколько титулов на международной арене и доказать, что сильный спортсмен всегда таким остается.