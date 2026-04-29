Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Лыжные гонки
 
17:30 29.04.2026 (обновлено: 17:44 29.04.2026)
Большунов рассказал о будущем в международных стартах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлександр Большунов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Александр Большунов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что хочет завоевать еще несколько титулов на международной арене.
  • Большунов выиграл три золотые медали на Олимпиаде 2022 года в Пекине и является чемпионом мира 2021 года.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил на просветительском марафоне "Знание.Первые", что он хочет завоевать еще несколько титулов на международной арене и доказать, что сильный спортсмен всегда таким остается.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в прошлом сезоне приняла решение отказать россиянину в участии в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Большунов рассказал об ошибках в личных действиях
Вчера, 17:29
На вопрос о целях, которые сейчас Большунов ставит перед собой, лыжник ответил: "Стараюсь всегда ставить самые высокие. Но в последние годы, когда отстранили от международных стартов, больших целей не ставил, как получится. А сейчас все же есть тенденции к допуску до международных стартов. Соревнования в России у нас развиваются с каждым годом, но хочется еще несколько титулов завоевать на международной арене, доказать, что если спортсмен сильный, то он будет сильным всегда".
Большунову 29 лет, он выиграл три золотые медали на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Также российский лыжник завоевал на Играх четыре серебряные и две бронзовые награды. Кроме того, Большунов является чемпионом мира 2021 года.
Российский лыжник Александр Панжинский на тренировке - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
"Шоумен": Панжинский заявил, что Большунов напоминает ему Губерниева
20 апреля, 13:46
 
Лыжные гонкиСпортРоссияПекинАлександр Большунов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. АндрееваД. Шнайдер
    Э. ПересД. Схюрс
    66
    33
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Металлург Мг
    4
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Енисей
    85
    67
  • Баскетбол
    Завершен
    Локомотив-Кубань
    ПАРМА
    79
    76
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Арсенал
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Тондела
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала