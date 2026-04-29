Большунов рассказал о будущем в международных стартах

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил на просветительском марафоне "Знание.Первые", что он хочет завоевать еще несколько титулов на международной арене и доказать, что сильный спортсмен всегда таким остается.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в прошлом сезоне приняла решение отказать россиянину в участии в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
На вопрос о целях, которые сейчас Большунов ставит перед собой, лыжник ответил: "Стараюсь всегда ставить самые высокие. Но в последние годы, когда отстранили от международных стартов, больших целей не ставил, как получится. А сейчас все же есть тенденции к допуску до международных стартов. Соревнования в России у нас развиваются с каждым годом, но хочется еще несколько титулов завоевать на международной арене, доказать, что если спортсмен сильный, то он будет сильным всегда".
Большунову 29 лет, он выиграл три золотые медали на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Также российский лыжник завоевал на Играх четыре серебряные и две бронзовые награды. Кроме того, Большунов является чемпионом мира 2021 года.