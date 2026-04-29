Большунов рассказал об ошибках в личных действиях

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов признался, что в последние годы сталкивался с трудностями на старте сезона и искал ошибки в своих действиях.
"Мне помогала семья. В сложные минуты они тебя подбадривают, в тебя верят, желают тебе только хорошего. Когда не получается, я ищу силы в своей семье. Последние два года на старте сезона многое не получалось, искал в себе, что делал неправильно. Но самое интересное: когда ты один, тебе сложно, а когда со мной выезжает семья, жена, ребенок, я чувствую себя по-другому и выигрываю соревнования. Чувствую в себе силы вместе с ними", - сказал Большунов в рамках просветительского марафона "Знание. Первые".
Трехкратный олимпийский чемпион также подчеркнул, что главным вызовом для него остается собственное состояние. "Мой главный соперник - я сам. Когда я могу себя победить, любой соперник по плечу", - добавил спортсмен.