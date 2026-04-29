Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Ильиновки в ДНР

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Ильиновки в Донецкой Народной Республике, соответствующие телеграммы опубликованы в канале ведомства в Max.
В Минобороны РФ во вторник сообщили, что подразделения российской группировки войск "Южная" освободили населенный пункт Ильиновка в ДНР.
28 апреля, 14:15
"Министр обороны РФ поздравил военнослужащих, участвовавших в освобождении населенного пункта Ильиновка в ДНР", - говорится в сообщении.
Поздравление направлено командованию и личному составу 10-го гвардейского танкового ордена Жукова полка.
"Верные Отечеству воины полка по первому зову встали на его защиту и с честью выполняют задачи специальной военной операции. Мужество и отвага личного состава позволяют успешно выполнять боевые задачи и вносят огромный вклад в общее продвижение группировки войск, приближая день нашей общей победы над неонацизмом", - говорится в телеграмме.
Также глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 77-го отдельного мотострелкового полка.
"Воины-мотострелки в боях за свободу и независимость Донбасса неоднократно доказали, что являются достойными продолжателями традиций предков, защитивших мир от фашизма. В результате профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и обратился в бегство", - сказано в поздравительной телеграмме.
Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, а также выразил уверенность, что стойкость, упорство и профессионализм личного состава обеспечат безопасность рубежей нашего государства.