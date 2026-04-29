В Петербурге простились с фигуристкой Беленькой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Петербурге прошло прощание с советской фигуристкой и тренером Майей Беленькой.
- Майя Беленькая, двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар, умерла в возрасте 94 лет.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр - РИА Новости. Прощание с советской фигуристкой и тренером Майей Беленькой прошло в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар Майя Беленькая умерла в возрасте 94 лет, сообщила в понедельник Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).
На церемонию прощания пришли близкие и родственники фигуристки, а также спортсмены, которые были с ней знакомы. Отпевание прошло Князь-Владимирском соборе я Санкт-Петербурга. Траурный венок и соболезнования прислала Федерация фигурного катания на коньках.
Дочь Майи Беленькой рассказала, что мама ребенком пережила блокаду Ленинграда, ее отец погиб на фронте в 1941 году, а мама воспитала одна четырех детей. По словам дочери, в последнее время Беленькая часто вспоминала своего воспитанника заслуженного тренера России по фигурному катанию Алексея Мишина, о котором всегда тепло отзывалась. "Мама выходила на улицу каждый день, всегда была аккуратно одета, не позволяла обедать в халате", - сказала она.
Беленькая была ученицей Николая Панина-Коломенкина, первого в истории России олимпийского чемпиона. В паре с Игорем Москвиным Беленькая выиграла чемпионаты СССР 1952 и 1953 годов. Также фигуристы завоевали серебряные медали первенств Союза в 1950, 1955 и 1956 годах и бронзу в 1954 году.
