В Петербурге простились с фигуристкой Беленькой

Беленькая была ученицей Николая Панина-Коломенкина, первого в истории России олимпийского чемпиона. В паре с Игорем Москвиным Беленькая выиграла чемпионаты СССР 1952 и 1953 годов. Также фигуристы завоевали серебряные медали первенств Союза в 1950, 1955 и 1956 годах и бронзу в 1954 году.