"Локомотив-Кубань" еще раз победил "Парму" в четвертьфинале Единой лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Баскетболисты краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" на своем паркете обыграли пермскую "Парму" во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 79:76 (23:19, 23:23, 12:19, 21:15) в пользу хозяев, в составе которых больше всех очков набрал Антон Квитковских (19). У "Пармы" самым результативным стал Брэндан Адамс (17 очков).
"Локомотив-Кубань" увеличил отрыв в серии до трех побед - 2-0. Следующий матч состоится 3 мая в Перми.
29 апреля 2026 • начало в 20:00
Завершен