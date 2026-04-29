В Запорожской области ВСУ беспилотником атаковали здание больницы
11:45 29.04.2026
В Запорожской области ВСУ беспилотником атаковали здание больницы

Балицкий: в Запорожской области ВСУ при помощи БПЛА атаковали здание больницы

Последствия обстрела со стороны ВСУ . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области ВСУ беспилотником атаковали здание больницы в Днепрорудном.
  • Поврежден фасад и остекление больницы, пострадавших нет; также в округе зафиксирована атака по частному дому, который получил повреждения и загорелся.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. ВСУ при помощи беспилотника атаковали здание больницы в Днепрорудном Запорожской области, поврежден фасад и остекление, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В городе Днепрорудное Васильевского муниципального округа беспилотник противника ударил по центральной больнице: поврежден фасад здания и остекление. Благо пострадавших нет ", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
Кроме того, по его словам, в округе зафиксирована атака по частному дому, который получил повреждения и загорелся.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Пять жителей Херсонской области пострадали от атак ВСУ за сутки
Вчера, 11:42
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
