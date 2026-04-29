Более 36 тысяч сессий прошло на Портале поставщиков за I квартал

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Московские заказчики провели на Портале поставщиков свыше 36 тысяч котировочных сессий за первый квартал 2026 года, заявила заместитель мэра столицы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, подобные сессии удобны для всех участников. Так, у предпринимателей есть доступ к большому количеству заказов, а заказчики могут сэкономить бюджетные деньги.

"В первом квартале 2026 года на Портале поставщиков состоялось более 36 тысяч котировочных сессий. На один контракт претендовали в среднем семь предпринимателей. Благодаря высокой конкуренции среднее снижение цены в ходе процедур составило 14%. Наиболее востребованными категориями стали строительные товары – на их приобретение заключено 3,6 тысячи контрактов, а также хозяйственная и медицинская продукция – 3,2 и 2,7 тысячи сделок соответственно", – подчеркнула Багреева, ее слова приводит пресс-служба департамента.

В рамках котировочной сессии проходит аукцион, его продолжительность – три, шесть или 24 часа. Предприниматели на протяжении этого периода уменьшают первоначальную наивысшую стоимость контракта. Победит тот, кто предложил меньшую стоимость.

Как подчеркнул глава департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, участниками таких сессий могут поставщики из всех российских регионов. По итогам квартала самыми активными регионами стали Москва, Московская и Ростовская области, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Представители этих регионов совершили 27 тысяч сделок – 75% от всего числа.

Портал поставщиков действует 13 лет – его создали в 2013 году, чтобы сделать автоматическими закупки малого объема. В перечне находится свыше 3,4 миллиона наименований. Каждый день на платформе подписывается более 1,5 тысячи контрактов.

Порталом пользуются более 400 тысяч бизнесменов. Товары, работы и услуги на площадке покупают свыше 60 тысяч государственных и муниципальных заказчиков из 44 регионов России. Курская область стала 44-м регионом-заказчиком на портал, ранее об этом рассказал столичный мэр Сергей Собянин.