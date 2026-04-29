Азербайджан может прекратить взаимодействие с Европарламентом, пишут СМИ

БАКУ, 29 апр - РИА Новости. Азербайджан может принять официальное решение о прекращении отношений с Европейским парламентом, сообщает местное агентство Тренд.
"Азербайджан, который ранее уже фактически приостановил контакты с Европарламентом, рассматривает вариант полного разрыва отношений. В настоящее время этот вопрос находится на стадии обсуждения", - говорится в сообщении.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Европейский парламент и Парламентская Ассамблея Совета Европы превратились в платформы, пропагандирующие исламофобию и проводящими политику на основе этой идеологии.