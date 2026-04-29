Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 29.04.2026
Азербайджан может прекратить взаимодействие с Европарламентом, пишут СМИ

© РИА Новости / Евгений Биятов
Комплекс "Пламенные башни" в Баку
Комплекс "Пламенные башни" в Баку. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Комплекс "Пламенные башни" в Баку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Азербайджан может принять официальное решение о прекращении отношений с Европейским парламентом.
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Европейский парламент пропагандирует исламофобию.
БАКУ, 29 апр - РИА Новости. Азербайджан может принять официальное решение о прекращении отношений с Европейским парламентом, сообщает местное агентство Тренд.
"Азербайджан, который ранее уже фактически приостановил контакты с Европарламентом, рассматривает вариант полного разрыва отношений. В настоящее время этот вопрос находится на стадии обсуждения", - говорится в сообщении.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Европейский парламент и Парламентская Ассамблея Совета Европы превратились в платформы, пропагандирующие исламофобию и проводящими политику на основе этой идеологии.
В миреАзербайджанИльхам АлиевЕвропарламентСовет Европы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала