Израильская авиация 14 раз за день атаковала юг Ливана

БЕЙРУТ, 29 апр — РИА Новости. Израильская боевая авиация с утра среды 14 раз атаковала населенные пункты на юге Ливана, в результате есть погибшие и раненые, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Вражеская авиация второй день подряд подвергает интенсивным ударам юг Ливана почти непрерывно. С 8.00 (совпадает с мск) утра среды проведено 14 атак", — рассказал собеседник агентства.
По данным источника, атакам подверглись около десяти населенных пунктов, а поселение Бараашит с утра среды подвергалось бомбардировкам несколько раз.
"Есть жертвы среди мирного населения. В поселении Хания погибла семья из трех человек. В других местах спасатели разбирают завалы", — добавил он.
В ночь на среду в результате израильского удара по жилому дому в деревне Джбшит на юге Ливана погибла семья из пяти человек. Также сообщалось о гибели трех спасателей и маленькой девочки с матерью.