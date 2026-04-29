16:04 29.04.2026
Израильская авиация 14 раз за день атаковала юг Ливана, есть погибшие и раненые

Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израильская авиация 14 раз атаковала юг Ливана за день.
  • Есть жертвы среди мирного населения, включая гибель семьи из трех человек в поселении Хания.
БЕЙРУТ, 29 апр — РИА Новости. Израильская боевая авиация с утра среды 14 раз атаковала населенные пункты на юге Ливана, в результате есть погибшие и раненые, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Вражеская авиация второй день подряд подвергает интенсивным ударам юг Ливана почти непрерывно. С 8.00 (совпадает с мск) утра среды проведено 14 атак", — рассказал собеседник агентства.
По данным источника, атакам подверглись около десяти населенных пунктов, а поселение Бараашит с утра среды подвергалось бомбардировкам несколько раз.
"Есть жертвы среди мирного населения. В поселении Хания погибла семья из трех человек. В других местах спасатели разбирают завалы", — добавил он.
В ночь на среду в результате израильского удара по жилому дому в деревне Джбшит на юге Ливана погибла семья из пяти человек. Также сообщалось о гибели трех спасателей и маленькой девочки с матерью.
