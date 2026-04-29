Израильская авиация 14 раз за день атаковала юг Ливана

Краткий пересказ от РИА ИИ Израильская авиация 14 раз атаковала юг Ливана за день.

Есть жертвы среди мирного населения, включая гибель семьи из трех человек в поселении Хания.

БЕЙРУТ, 29 апр — РИА Новости. Израильская боевая авиация с утра среды 14 раз атаковала населенные пункты на юге Ливана, в результате есть погибшие и раненые, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.

"Вражеская авиация второй день подряд подвергает интенсивным ударам юг Ливана почти непрерывно. С 8.00 (совпадает с мск) утра среды проведено 14 атак", — рассказал собеседник агентства.

По данным источника, атакам подверглись около десяти населенных пунктов, а поселение Бараашит с утра среды подвергалось бомбардировкам несколько раз.

"Есть жертвы среди мирного населения. В поселении Хания погибла семья из трех человек. В других местах спасатели разбирают завалы", — добавил он.