В Германии и Греции потребовали разрешить импорт авиатоплива из России

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Парламентская оппозиция ФРГ и Греции при дефиците авиатоплива требует разрешить его импорт из России, они настаивают на прагматичной политике властей.

По словам политика, перебои с поставками авиационного топлива - это не просто энергетическая проблема, это прямая угроза ВВП страны, средствам к существованию сотен тысяч греков, работающих в сфере туризма, гостиничного бизнеса и транспорта.