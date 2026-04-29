В Германии и Греции потребовали разрешить импорт авиатоплива из России - РИА Новости, 29.04.2026
04:02 29.04.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 29.04.2026
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парламентская оппозиция ФРГ и Греции при дефиците авиатоплива требует разрешить его импорт из России.
  • Депутат бундестага и представитель "Альтернативы для Германии" по энергетической политике Штеффен Котре заявил, что правительство Германии на запросы о смягчении санкций против России отвечает отрицательно.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Парламентская оппозиция ФРГ и Греции при дефиците авиатоплива требует разрешить его импорт из России, они настаивают на прагматичной политике властей.
"Любое рационально мыслящее правительство изучило бы всех доступных поставщиков, включая Россию, чтобы гарантировать доступность топлива и стабильность цен в преддверии туристического сезона. "Греческое решение" требует именно этого — прагматичной энергетической политики", - заявил газете "Известия" лидер парламентской оппозиционной партии "Греческое решение", депутат Кириакос Велопулос.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Дмитриев прокомментировал борьбу ЕС с энергокризисом
01:32
По словам политика, перебои с поставками авиационного топлива - это не просто энергетическая проблема, это прямая угроза ВВП страны, средствам к существованию сотен тысяч греков, работающих в сфере туризма, гостиничного бизнеса и транспорта.
В свою очередь парламентская оппозиция в Германии призвала власти смягчить санкции против России, чтобы наладить поставки ресурсов и предотвратить массовую отмену авиарейсов.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
В МИД рассказали о разработке инструментов для ответа на санкции ЕС
Вчера, 13:50
"Однако мои неоднократные запросы правительству Германии о смягчении санкций в последнее время неизменно наталкиваются на жесткий и категорически отрицательный ответ. Это правительство готово ослабить собственную экономику только для того, чтобы сохранить санкции против России", - заявил "Известиям" депутат бундестага и представитель "Альтернативы для Германии" по энергетической политике Штеффен Котре.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти.
Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявлял в апреле об угрозе дефицита дизельного топлива и авиакеросина в Европе. Гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш после этого говорил, что к концу мая в Европе могут начаться отмены рейсов из-за нехватки авиатоплива, как это уже происходит в некоторых странах Азии.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
ЕС готовит рекомендации по альтернативам на замену обычному авиатопливу
24 апреля, 22:49
 
