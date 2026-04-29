Рейтинг@Mail.ru
Пять жителей Херсонской области пострадали от атак ВСУ за сутки - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 29.04.2026
Сальдо: Пять жителей Херсонской области пострадали от атак ВСУ за сутки

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Херсонской области пять мирных жителей пострадали от атак ВСУ за прошедшие сутки.
  • Среди пострадавших — женщины 1982 и 1990 годов рождения и мужчина 1973 года рождения из Голой Пристани, а также женщины из Горностаевки и Князе-Григорьевки.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. В Херсонской области пять мирных жителей пострадали от атак ВСУ за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За прошедшие сутки в результате варварских атак киевского режима пострадали пять мирных жителей", - написал Сальдо в канале в "Максе".
По его данным, в Голой Пристани удар БПЛА по легковому автомобилю ранил женщин 1982 и 1990 годов рождения, а также мужчину 1973 года рождения. Они госпитализированы. В Горностаевке при атаке беспилотника пострадала женщина 1957 года рождения, тоже госпитализирована. 70-летняя пенсионерка ранена из-за сброса боеприпаса с дрона в Князе-Григорьевке, помощь ей оказали на месте.
Обстрелы и удары БПЛА повредили частные жилые дома в Коробках, Великой Кардашинке и Доброполье, неэксплуатируемый дом в Новой Маячке, атакам беспилотников также подверглись Алешки, Гладковка, Казачьи Лагеря, Кардашинка, Костогрызово, Крынки, Нечаево, Новая Збурьевка, Новые Лагеря, Обрывка, Подлесное, Пролетарка, Раденск, Солонцы, Старая Збурьевка, Счастливое и Янтарь.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Мирошник: почти 93 тысячи жителей Херсонской области остались без света
28 апреля, 08:25
 
В миреХерсонская областьДоброполье (город)Владимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала