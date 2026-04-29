Пять жителей Херсонской области пострадали от атак ВСУ за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. В Херсонской области пять мирных жителей пострадали от атак ВСУ за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его данным, в Голой Пристани удар БПЛА по легковому автомобилю ранил женщин 1982 и 1990 годов рождения, а также мужчину 1973 года рождения. Они госпитализированы. В Горностаевке при атаке беспилотника пострадала женщина 1957 года рождения, тоже госпитализирована. 70-летняя пенсионерка ранена из-за сброса боеприпаса с дрона в Князе-Григорьевке, помощь ей оказали на месте.
Обстрелы и удары БПЛА повредили частные жилые дома в Коробках, Великой Кардашинке и Доброполье, неэксплуатируемый дом в Новой Маячке, атакам беспилотников также подверглись Алешки, Гладковка, Казачьи Лагеря, Кардашинка, Костогрызово, Крынки, Нечаево, Новая Збурьевка, Новые Лагеря, Обрывка, Подлесное, Пролетарка, Раденск, Солонцы, Старая Збурьевка, Счастливое и Янтарь.