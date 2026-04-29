ВСУ ночью атаковали четыре района Ростовской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали четыре района Ростовской области при помощи БПЛА.
- Пострадавших и разрушений нет.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. ВСУ ночью атаковали при помощи БПЛА четыре района Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в четырех районах: Боковском, Кашарском, Миллеровском, Шолоховском", - написал Слюсарь в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18