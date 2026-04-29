Врач-аллерголог объяснила, как поллиноз может привести к астме

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Этот год стал испытанием для миллионов аллергиков. Но врачи говорят о более серьезной опасности, которая грозит тем, кто не лечит и не контролирует аллергию.
Чем это грозит? И как избежать новых проблем?
Замкнутый круг аллергий
"Люди с неконтролируемой аллергией болеют респираторными инфекциями чаще и тяжелее, чем остальные. Причина простая: локальное аллергическое воспаление повреждает защитный барьер дыхательных путей", — рассказывает профессор, главный детский аллерголог Москвы Елена Вишнева в беседе с АиФ.
Получается замкнутый круг: болеют чаще — переносят инфекции тяжелее — инфекция усугубляет аллергию. В зоне наибольшего риска — астматики.
Из поллиноза в астму
Риск, по словам специалиста, реален: аллергия на ежегодное цветение и пыльцу действительно может перерасти в астму с куда худшими последствиями.
"Оба заболевания рождаются из одного источника — аллергического воспаления. Врачи заметили интересную закономерность: часто аллергические болезни развиваются не отдельно, а поочередно. Сначала может быть пищевая аллергия или экзема, потом появляется аллергический насморк, а затем — астма", — считает Вишнева.
Также она подчеркивает, что не последнюю роль здесь играет наследственность.
Как лечить?
Главная задача — достичь полного контроля над болезнью.
Астма
Астма
"Врач подбирает постоянную базисную терапию — антивоспалительные препараты, которые не дают воспалению развиваться. Это не лечение приступов, а их профилактика", — рассказывает врач.
Важно понять: эту базисную терапию нужно принимать постоянно, даже если все хорошо. Это как страховка — она работает, только если ее не отменять.