"Арсенал" и "Атлетико" обменялись голами с пенальти в полуфинале ЛЧ

- Футболисты лондонского «Арсенала» на выезде сыграли вничью с мадридским «Атлетико» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 1:1.
- Виктор Дьекереш из «Арсенала» стал первым шведом, которому удалось забить в полуфинале Лиги чемпионов, а Хулиан Альварес из «Атлетико» забил 25 мячей в главном еврокубке быстрее всех среди южноамериканских футболистов (41 матч).
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Футболисты лондонского "Арсенала" на выезде сыграли вничью с мадридским "Атлетико" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:1. В составе гостей гол с пенальти забил Виктор Дьёкереш (44-я минута). У хозяев 11-метровый реализовал Хулиан Альварес (56).
29 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
56’ • Хулиан Альварес (П)
44’ • Виктор Дьекереш (П)
Дьёкереш стал первым шведом, которому удалось забить в полуфинале Лиги чемпионов. Аргентинец Альварес забил 25 мячей в главном еврокубке быстрее всех среди южноамериканских футболистов (41 матч).
Ответная встреча пройдет в Лондоне 5 мая.
