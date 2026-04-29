23:59 29.04.2026 (обновлено: 00:01 30.04.2026)
"Арсенал" и "Атлетико" обменялись голами с пенальти в полуфинале ЛЧ

© REUTERS / Violeta Santos Moura
  • Футболисты лондонского «Арсенала» на выезде сыграли вничью с мадридским «Атлетико» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 1:1.
  • Виктор Дьекереш из «Арсенала» стал первым шведом, которому удалось забить в полуфинале Лиги чемпионов, а Хулиан Альварес из «Атлетико» забил 25 мячей в главном еврокубке быстрее всех среди южноамериканских футболистов (41 матч).
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Футболисты лондонского "Арсенала" на выезде сыграли вничью с мадридским "Атлетико" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:1. В составе гостей гол с пенальти забил Виктор Дьёкереш (44-я минута). У хозяев 11-метровый реализовал Хулиан Альварес (56).
Дьёкереш стал первым шведом, которому удалось забить в полуфинале Лиги чемпионов. Аргентинец Альварес забил 25 мячей в главном еврокубке быстрее всех среди южноамериканских футболистов (41 матч).
Ответная встреча пройдет в Лондоне 5 мая.
